Vision panoramique sur la métropole

Rio de Janeiro, qui s’étend sur plus de 1200 km2, est la deuxième plus grande ville du pays. Il suffit de monter au sommet d’une de ses montagnes pour avoir une vision d’ensemble et apprécier le contraste entre gratte-ciels, rochers massifs et vastes étendues d’eau. Tout simplement époustouflant!