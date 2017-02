Voyage à Cuba, après Fidel et hors des tout-inclus

Pour moi, Cuba, c’était lézarder sur la plage dans le confort des resorts, avec une ou deux excursions au programme, question de « voir du pays ».

Pas cette fois... Pendant sept jours, j’ai levé l’ancre et élargi mes horizons à bord d’un paquebot qui tient lieu d’hôtel et de resto. Santiago de Cuba, La Havane, María la Gorda, Trinidad... D’escale en escale, j’ai découvert des trésors d’architecture et pris le pouls d’une île en pleine mutation.