25 petits pots et gestes beauté pour la rentrée

12. Cils fournis

Pour épaissir les cils et intensifier la couleur des poils blonds, un truc infaillible : les maquiller dessus et dessous. On regarde d’abord vers le bas pour glisser la brosse sur le dessus des cils, puis on applique le mascara (comme à l’habitude) pour recourber les cils vers le haut. Mascara Xtension Plus Curl de Marcelle, 12,95 $. Dans les pharmacies