3 aubaines au rayon des cosmétiques

La meilleure crème à mains, c’est celle qui hydrate et qui coûte le moins cher possible. On repère une formule riche en ingrédients surgraissants (beurre de karité, vitamine E, cold-cream, etc.) et le tour est joué!

Crème mains concentrée Cold Cream d’Avène, disponible en pharmacies, 10 $.