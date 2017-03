4 spas pour décrocher

Bali juste à côté

Quoi ? Le massage signature.

Où ? Espace Nomad.

Ce soin se déroule en trois étapes : un massage, suivi d’une exfoliation revigorante du dos, puis d’un traitement aux pierres chaudes.

L’expérience Allongée sur la table chauffée, je m’abandonne aux mains d’Émilie, qui m’applique un beurre de karité fleurant bon la cannelle, le clou de girofle et le gingembre. Lorsque mon corps est bien hydraté, elle s’attarde à mon dos, dans un massage où alternent douceur et fermeté. Puis l’exfoliation commence. Exquises odeurs de rose et de jasmin, éclats de noix sur ma peau… Je me sens réénergisée ! Par la suite, retour au calme grâce à l’application de pierres chaudes tout le long de ma colonne vertébrale : une invitation à l’introspection et à la concentration. C’est le moment d’apprécier les bienfaits du massage sur mon corps.

Le verdict Vraiment complet. J’ai beaucoup aimé les aspects non conventionnels de ce lieu – l’inspiration indonésienne, les produits naturels et véganes… Bravo aussi pour la musique d’ambiance, à mille lieues des clichés : mes oreilles averties ont capté du Bon Iver !

Bon à savoir Pour chaque massage signature acheté, Espace Nomad plante un arbre. Une bonne façon de joindre l’utile à l’agréable !

Coût 92 $ pour 75 minutes.