Crayon contour invisible, correcteur magique… 5 nouveautés beauté qui étonnent!

On a testé: 5 nouveaux outils beauté

Effaceur magique

Crayon correcteur de Nudestix, Sephora,28 $

C’est quoi ? Un baume correcteur en bâton qui promet d’effacer les gaffes de maquillage comme par magie. Fait d’ingrédients naturels certifiés bios, il convient aux peaux les plus sensibles.

Comment ça fonctionne ? Pour égaliser un trait d’eyeliner ou retirer une tache de mascara, on fait glisser la pointe du crayon en mouvements circulaires sur la zone à corriger, puis on essuie avec un coton-tige ou un mouchoir. Pendant que les agents de solubilisation dissolvent le maquillage (même longue tenue !), les émollients hydratent la peau pour contrer l’effet irritant du frottement.

Notre verdict On ne peut plus s’en passer ! Il est parfait pour les retouches éclair, car il permet de corriger les bévues sans qu’on ait à démaquiller complètement la zone. On n’a qu’à frotter le fard appliqué trop généreusement, la bavure de rouge à lèvres ou la coulée d’eyeliner. Comme l’effet est instantané, nul besoin d’attendre qu’il sèche avant de retravailler son maquillage. Un must à trimballer dans son sac pour les journées de tempête de neige, ennemies jurées du mascara !

