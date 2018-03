Beauté: à chaque âge, sa routine

À 25 ans

Prévention et hydratation sont les maîtres mots. On travaille sur la protection du film hydrolipidique et le renforcement des structures de la peau avec :

Un soin contour des yeux

Une crème pour les premières rides

Un sérum avec des complexes actifs hydratants

Une crème de nuit

À 35 ans

Le renouvellement cellulaire commence à ralentir et le teint gris s’installe. C’est le moment de penser à des gommages pour que la peau absorbe bien les ingrédients actifs des soins. On corrige les premiers signes de l’âge avec :

Un soin contour des yeux

Un booster d’éclat (pour stimuler la microcirculation cutanée)

d’éclat (pour stimuler la microcirculation cutanée) Un exfoliant léger pour le visage (une fois par semaine)

Un sérum anti-oxydant ’ Une crème teintée hydratante

Une crème de nuit

À 45 ans

Les fibres d’élastine et de collagène, responsables de la tonicité de la peau, se fragilisent et se raréfient. Relâchement et amincissement de l’épiderme, manque d’hydratation, rides et ridules… un super défi que relèvent brillamment les formules repulpantes à base d’acide hyaluronique. Dans notre routine de renfort :

Un soin contour des yeux

Un soin contour des lèvres

Une crème ou un sérum boosté à l’acide hyaluronique

Un soin antiride et anti-tache doté d’un FPS élevé

Une crème éclaircissante à base de rétinol et d’acide glycolique pour faire pâlir les taches pigmentaires (ou prévenir leur apparition)

Une crème de nuit

À 55 ans

La chute du taux d’œstrogène et de progestérone qui accompagne la ménopause entraîne un dessèchement de la peau. La production de sébum décroît, les graisses fondent et affaissent l’ovale du visage. On a grand besoin

de s’imprégner de lipides. Il nous faut :

Un soin contour des yeux

Un soin contour des lèvres

Une crème anti-âge riche en céramides (à appliquer aussi sur le cou et le décolleté)

Un sérum activateur d’hydratation

Un sérum à effet tenseur

Un masque anti-âge liftant

Une huile démaquillante ou une eau micellaire lactée

Une crème contre les taches de soleil (lantigo)

Une crème de nuit

