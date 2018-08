Beauté: des ingrédients étranges dans nos petits pots (cannabis, or, charbon…)

Cannabis

On s’entend dès le départ: une crème hydratante ou un gel nettoyant contenant un dérivé de chanvre n’auront aucun effet psychotrope sur notre cerveau! C’est la peau qui gagne à connaître les vertus du CBD, un des 25 actifs provenant du cannabis. L’huile de chanvre, riche en oméga-3 et 6, nourrit les épidermes secs et irrités et retarde le processus de vieillissement des cellules. Elle réduit aussi les inflammations. À consommer à longueur d’année… pas seulement le 20 avril, journée mondiale du cannabis!

Soin hydratant & protecteur corps Hemp, The Body Shop, 21 $ les 200 ml