Beauté: les 6 plus grands succès chez Joe Fresh ( de 8 $ à 12 $)

Une collection capsule mise généralement sur l’exclusivité et la rareté pour tenir les consommatrices en haleine. Chez Joe Fresh, on a fait la démarche inverse: choisir les six plus grands succès de vente au rayon maquillage et les promouvoir sur le site joefresh.com qui se trouve (enfin!) bonifié avec la présence des cosmétiques!

1 de 12 Précédent Suivant

Poudre pressée Poudre pressée correctrice, Joe Fresh, 12 $ Avec ses quatre nuances, cette poudre pressée translucide CC corrige les imperfections et unifie le teint.

À lire aussi: Cheveux: 60 looks repérés aux Semaines de mode