La mine Miami

Les flamants roses et les feuilles de palmier sur le boîtier nous ont charmées! À l’intérieur, la fameuse poudre soleil de Clarins déclinée en trois teintes mates, qui protège de la pollution et des radicaux libres. Quelques coups de pinceau sur les pommettes, et on fait croire qu’on revient d’un séjour à South Beach.



Poudre soleil, Clarins, 42 $