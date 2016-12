Comment faire durer le vernis à ongles?

À LIRE: L’eyeliner pour les nulles

« Il n’y a pas de secret ; pour une manucure traditionnelle qui dure, on doit appliquer au minimum deux couches de vernis coloré et une couche de laque de finition. Pour préserver ensuite l’éclat et éviter que le vernis s’écaille trop vite, on réapplique une laque de finition transparente tous les deux jours », dit Sophie St-Laurent.

Autrement, il existe sur le marché des vernis gels hybrides – entre la laque classique et le gel qu’on doit faire durcir sous une lampe UV en salon – dont la formule est conçue pour résister aux rigueurs de la vie un peu plus longtemps (jusqu’à 14 jours dans certains cas) que le vernis traditionnel. « J’aime le Vinylux de CND et le Gel Couture d’Essie, poursuit notre experte. Deux produits qui tiennent la route et qu’on peut enlever soi-même avec un dissolvant ordinaire. »

Vernis et laque de finition gel couture d’Essie, 14 $ ch.