En beauté pour tous les partys des fêtes!

1. Regards sublimes

→ Eyeliner sans bavures Qu’on désire agrandir ou intensifier l’œil, l’eyeliner est d’une redoutable efficacité. On se sent d’humeur festive? Les teintes légèrement scintillantes (améthyste, mercure) allument le regard sans en faire trop. Plus d’excuse pour bâcler le tracé: les pointes souples comme des pinceaux de calligraphie et les applicateurs en forme de microroulette permettent de garder le parfait contrôle de la précision du geste. → Sexy smoky Cette année encore, les noirs, charbons et gris dominent le maquillage smoky. Ce qui n’empêche pas d’ajouter une touche de couleur selon son humeur. → Cils à l’infini Le mot-clé est… plus! Pour un look sur mesure, on colle quelques cils individuels à la racine des cils naturels, en se concentrant sur le coin externe de la paupière, jusqu’à l’obtention du résultat désiré.