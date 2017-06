Épilation: comment se débarrasser de ses poils

LE RASOIR

L’experte: Caitlin Orszulak, chercheuse principale chez Gillette Venus

C’est vrai que les poils repoussent plus vigoureux et plus foncés après le rasage? Non. C’est une idée fausse qu’on se fait à cause de l’apparence «carrée» de l’extrémité du poil tranchée par la lame du rasoir. L’aspect des poils (fins, gros…) est déterminé par notre génétique et nos hormones.

Est-il préférable de prendre une douche ou un bain avant le rasage? Un bain ou une douche à l’eau chaude a pour effet d’assouplir le poil et de détendre la peau, ce qui facilite le rasage. Il faut toutefois éviter une température trop élevée parce que l’épiderme perd alors ses huiles naturelles hydratantes.

Trois lames valent-elles mieux qu’une? Oui, cela rend le rasage plus efficace et plus confortable, car la pression appliquée sur

l’épiderme est répartie sur plusieurs lames au lieu d’une seule. La façon dont les lames sont attachées au rasoir compte aussi – elles s’adaptent beaucoup mieux à la surface à raser quand elles reposent sur des ressorts au lieu d’être fixes.

Est-ce important d’utiliser un rasoir pour femme? Absolument. Les rasoirs féminins sont conçus avec des têtes arrondies pour épouser nos courbes et pour couvrir de plus grandes zones.

Comment peut-on éviter les poils incarnés? Le truc est de procéder à une exfoliation avant le rasage. En éliminant les peaux mortes, on rase de plus près et on prévient la repousse des poils sous ces cellules superficielles. Les personnes sujettes aux poils incarnés devraient aussi se raser dans le sens du poil pour minimiser l’irritation.

LA CIRE

L’experte: Alley Laundry, spécialiste en épilation chez Parissa

Quel est le meilleur moment de la journée pour s’épiler? Le soir avant de se coucher. L’épiderme a le temps de s’apaiser pendant la nuit, à l’abri des facteurs irritants comme les vêtements serrés, la pollution et les produits de beauté.

La douche ou le bain, c’est mieux avant ou après l’épilation? Ça dépend. On devrait prendre une douche avant une épilation aux cires lavables ou au sucre, étant donné que ces produits adhèrent mieux à une surface propre. Par contre, on évite de se laver avant d’utiliser des cires plus fortes (à base de résine, par exemple), car les huiles naturelles du corps forment un bouclier de protection. Enfin, on ne devrait prendre ni douche ni bain tout de suite après s’être épilée, car les produits nettoyants et l’eau chaude peuvent être irritants.

Quelle est la différence entre les cires chaude, tiède et froide? La cire chaude est la solution idéale pour les zones sensibles comme le bikini et les aisselles. Elle durcit après l’application en enveloppant les poils épais et courts, et elle ne colle pas à la peau grâce à sa teneur élevée en cire d’abeille. La cire tiède est aussi efficace pour les poils épais, et plus économique pour les grandes surfaces comme les jambes et le corps. C’est celle qu’on utilise le plus en salon. Elle doit être chauffée et enlevée à l’aide de bandelettes. Comme elle est à base de résine, les résidus se nettoient à l’huile (de coco, d’olive, etc.) et non à l’eau. La cire froide, à base de sucre, ne nécessite aucun chauffage et est tout indiquée pour les épidermes sensibles. Comme elle est lavable à l’eau, elle est parfaite pour les débutantes. Un peu moins efficace que les autres types de cires, elle est recommandée pour les poils fins ou moyens de couleur claire.

À partir de quelle longueur peut-on épiler les poils de façon efficace? Ils doivent mesurer au moins 5 mm pour assurer une bonne prise de la cire. Dans la zone bikini, on recommande de tailler les poils de plus de 2 cm pour obtenir un meilleur contrôle.

LA CRÈME DÉPILATOIRE

L’experte: Tina Lucas, chef de marque chez Nair

À partir de quelle longueur peut-on efficacement épiler les poils? La crème dépilatoire les dissout juste en dessous de la surface de la peau, on peut donc l’utiliser sur n’importe quelle longueur.



Quelles sont les précautions à prendre pour éviter les irritations et les rougeurs? La prudence s’impose. On doit toujours tester la crème sur une petite partie de la zone à épiler. Si tout semble normal après 24 heures, on peut procéder à l’épilation. On doit toutefois éviter d’employer ce produit sur un épiderme irrité, brûlé par le soleil, enflammé ou abîmé.



Quelle est la meilleure façon d’enlever la crème sans provoquer d’irritation? On recommande d’essuyer délicatement la crème et les poils à l’aide d’un linge humide, sans frotter. On rince à l’eau tiède et on sèche en tapotant.

À LIRE: Épilation de la lèvre supérieure