Gigi Hadid est l’égérie de Maybelline depuis 2015. Une association de rêve qui vient de s’enrichir d’une nouvelle collection: la gamme de maquillage en série limitée conçue par la top-modèle. Gigi a élaboré deux palettes distinctes: des teintes chaudes inspirées des couchers de soleil de sa Californie natale, et des nuances plus froides qui évoquent les ruelles glam de SoHo. Au total, 28 produits pour réaliser une mise en beauté nude, un œil de chat intense ou un teint baigné de lumière. Dès maintenant sur amazon.ca et walmart.ca et à partir du 5 décembre chez les détaillants.

1 de 17 Précédent Suivant

Photo: Luigi and Iango Gigi Hadid x Maybelline: une gamme de cosmétiques unique!