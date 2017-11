Nouveautés au rayon beauté: du bonbon pour les yeux!

Du bonbon pour les yeux !

Vitraux gothiques

Le triptyque spectaculaire signé par l’artiste tatoueuse Kat Von D s’ouvre sur deux miroirs en ogive et 24 ombres à paupières qui brillent comme des vitraux. Côté gauche de la palette, des couleurs « saintes », calmes et sourdes. Ainsi, le ciel (Heaven) est argent et le culte (Worship), prune. À droite, les teintes « pécheresses », intenses et survoltées : l’exode (Exodus) est

vert pomme et l’exorcisme (Exorcism), violet. On se laisse sur l’Amen… un fard d’un blanc amande délicat !

Palette de fards à paupières Saint & Sinner de Kat Von D, 84 $.