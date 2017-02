Peau sèche: 3 soins antifroid

Peau de croco ? C’est que l’épiderme est fragilisé et qu’il ne retient plus son eau. On l’hydrate avec un soin riche qui rétablit la barrière cutanée.

Baume Nutri-Fluide visage et corps TriXera Nutrition d’Avène, 30 $, disponible en pharmacies.

À LIRE: Comment traiter une peau sèche en hiver