Pixi: Une marque beauté d’un excellent rapport qualité-prix

J’ai découvert la fameuse gamme d’articles beauté Pixi de la maquilleuse Petra Strand à l’époque où le détaillant Target était installé au Canada. Avec la disparition de ces grands magasins il y a deux ans, mes produits Pixi ont aussi pris la poudre d’escampette. Bonne nouvelle : la marque anglaise fait son grand retour chez Pharmaprix. As des pinceaux, maman de quatre enfants et amie des stars comme Kylie Minogue, Petra a le don de bien faire les choses. Les emballages sont jolis et les ingrédients sont étonnamment de grande qualité pour des prix si raisonnables. Certains fards et soins – dont plusieurs sont vegan – valent le détour : le tonique culte Glow Tonic (20 $) à l’acide glycolique (dépourvu d’alcool) qui exfolie en douceur et le sérum d’huiles précieuses à la rose Rose Oil Blend (34 $) qui hydrate et apaise l’épiderme.

