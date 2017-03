3 soins de beauté maison à l’érable

Les propriétés beauté de l’érable

La sève sert de bouclier à l’érable, lui permettant de résister aux assauts environnementaux et climatiques. Par ricochet, elle constitue un agent protecteur pour l’épiderme. Dans les crèmes, par exemple, la sève d’érable agit en douceur sur les peaux matures, rendues sensibles par les fluctuations hormonales. Elle a aussi des propriétés apaisantes, régénératrices et antioxydantes. Quant au sucre d’érable, il facilite l’exfoliation. Comme il retient l’eau dans la peau, il est aussi moins abrasif et asséchant que d’autres ingrédients gommants tels le sel marin et les billes de jojoba.