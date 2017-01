Comment traiter une peau sèche en hiver

Peau sèche ou déshydratée ?



Grisâtre et rêche au toucher, fissurée et gercée, une peau de croco, c'est une peau sèche à la fois et déshydratée. D'une part, ses glandes ne produisent pas assez de lipides pour lui permettre de bien faire face aux agressions extérieures (vent, froid, chauffage, climatisation). D'autre part, la peau retient mal l'humidité et ses réserves d'eau sont insuffisantes, ce qui fait qu'en surface elle manque de souplesse et s'écaille.

