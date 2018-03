Spa à la maison: mode d’emploi

On prend un bain? C’est l’occasion de disposer des lampions autour de la baignoire ou de mettre des bougies flottantes. Un diffuseur d’huiles essentielles assainit l’air ambiant (la mandarine, le lavandin et l’orange douce sont excellents contre le stress). Enfin, on s’abonne à Spotify pour accéder à plein de listes de musique de détente: sons de la nature, méditation indienne, harpe celtique…

Déstresser, un point à la fois

Oublier l’existence du portable

Chauffer la salle de bains

Tamiser les lumières

Se glisser dans un bain chaud dans lequel on aura ajouté des gouttes d’huiles essentielles ou une «bombe» effervescente

Éliminer les cellules mortes avec un gant de crin ou un exfoliant

Bichonner son visage en appliquant un masque ou des timbres défatigants, rafraîchissants, raffermissants…

Au sortir du bain, quand la peau est encore moite, appliquer un soin nourrissant (huile, crème, baume ou beurre hydratant)

Se masser avec un masseur corporel en bois

Repousser les cuticules ramollies avec un bâtonnet de buis et enlever la corne des pieds avec une râpe

Frotter la nuque, les tempes et les poignets avec un applicateur à bille rempli d’un concentré de lavande comme celui de Puressentiel

Enfiler un peignoir réchauffé dans la sécheuse ou des vêtements amples et moelleux

Aller s’allonger et se relaxer