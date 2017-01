Une lampe LED contre l’acné et les rides, ça fonctionne?

Lampes LED contre l’acné et les rides de LightStim, 169 US $ et 249 US $ respectivement.



C’est quoi ?

Un appareil qui envoie différentes longueurs d’onde (ou couleurs de lumière) dans l’épiderme pour stimuler ses processus naturels de réparation. La lumière rouge réduit l’inflammation et augmente la production de collagène et d’élastine, ces fibres responsables de la fermeté et du volume de la peau. La lumière bleue détruit les bactéries responsables de l’acné et active le processus de guérison.

Comment ça fonctionne ?

On place l’appareil lumineux directement sur la peau et on le maintient en position pendant environ trois minutes. On déplace le faisceau de lumière de zone en zone, jusqu’à couvrir tout le visage ou la région du corps à traiter. L’opération est sans douleur.

Notre verdict

Ça prend du temps et de la discipline… mais ça marche ! Tel que démontré en étude clinique, cette technologie requiert une utilisation quotidienne pour donner des résultats. On observe les bienfaits de la lumière bleue en quelques jours : l’intensité des éruptions existantes diminue, tandis que les nouvelles imperfections se font de plus en plus rares. La lumière rouge agit en huit semaines, soit le temps nécessaire pour que les nouvelles molécules de collagène et d’élastine parviennent à la surface de la peau. Au bout de deux mois, les rides et ridules sont moins visibles et la peau est plus ferme, des résultats qui s’intensifient avec le traitement prolongé. Et comme l’appareil est hyper léger et facile à manier, on profite d’un épisode de sa télésérie préférée pour s’en servir !

