C’est une recette française classique que celle des crêpes aux poireaux. N’en reste pas moins qu’elles constituent un plat original et raffiné pour un brunch ou un dîner des fêtes, qu’on peut facilement préparer à l’avance et simplement réchauffer au four avant de servir. Avant de les mettre au four, on pourra disposer les crêpes farcies sur une plaque tapissée de papier parchemin et les parsemer de petites noisettes de beurre.

Si l’on n’est pas fan des poireaux, on peut les remplacer par une farce aux épinards sautés à la poêle, de la ricotta, des champignons et du jambon. Dans tous les cas, les crêpes elles-mêmes peuvent être cuites 1 ou 2 jours à l’avance et conservées au frigo.

Crêpes aux poireaux et fondue au fromage

Préparation: 25 minutes

Cuisson: 5 minutes + 15 minutes pour les poireaux

6 crêpes

À LIRE: Une recette de biscuits au Nutella

Ingrédients

3 œufs

250 ml (1 tasse) de lait + quelques cuillères à soupe

2 c. à soupe de farine tamisée

Une pincée de sel

3 poireaux

3 c. à soupe d’huile d’olive

625 ml (2 1/2 tasses) de fromage à fondue

Environ 1 c. à soupe de beurre

Instructions

1. Dans un bol, fouetter les œufs et le lait.

2. Ajouter la farine et le sel, bien mélanger, puis réserver au frigo 20 à 30 minutes.

3. Hacher finement les poireaux. Dans une poêle, les cuire dans l’huile d’olive une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Saler et poivrer. Réserver.

4. Chauffer le beurre dans une poêle à crêpes (à bords peu élevés, idéalement). Verser une louche de pâte à crêpe, la répartir sur toute la surface en faisant tourner la poêle. Cuire la crêpe une ou deux minutes de chaque côté (jusqu’à ce que la pâte se colore).

5. Farcir les crêpes avec 2 à 3 c. à soupe de poireaux chacune, puis les attacher en baluchons avec de la ficelle.

6. Dans une poêle antiadhésive, sur feu doux, faire fondre le fromage avec quelques cuillères à soupe de lait et 1 c. à soupe de beurre.

7. Servir les baluchons de crêpe sur la fondue au fromage.