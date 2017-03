La recette prévoit de la farine blanche et de la farine d’épeautre, mais si la quantité totale de farine est respectée, il est possible de prendre de la farine de blé entier ou exclusivement de la farine blanche. Cela dit, il faut s’assurer qu’il s’agit d’une farine à pain, car cette dernière est mieux adaptée à la préparation de pain, pizza et focaccia; la teneur élevée en protéines produit un gluten fort et élastique, ce qui permet à la pâte de lever plus haut et plus rapidement.

Focaccia aux oignons et aux olives

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

Ingrédients

1 c. à soupe de levure sèche active

500 ml (2 tasses) de farine à pain

500 ml (2 tasses) de farine d’épeautre

350 ml + 20 ml d’eau tiède

½ c. à thé de sucre

1 c. à soupe de sirop d’érable

1 ½ c. à thé de sel

Garniture : 70 ml d’huile d’olive + 1 oignon blanc moyen haché finement + 1 c. à soupe de gros sel + 10 à 12 olives noires + 1 à 2 branches de romarin

Préparation

Dans un petit bol, dissoudre la levure et le sucre dans 20 ml d’eau. Si la levure est active, elle fera de petites bulles d’air. Dans un grand bol, mélanger les farines, les 350 ml d’eau et le sel. Ajouter le mélange de levure à la farine, puis le sirop d’érable; mélanger jusqu’à l’obtention d’une boule de pâte lisse et homogène. Pétrir la pâte de la focaccia directement dans le bol: un morceau à la fois, tirer les côtés de la pâte avec les doigts, de l’extérieur à l’intérieur (vers le centre). Répéter l’opération 4 ou 5 fois. La pâte deviendra progressivement lisse et rebondira lorsque pressée. Couvrir le bol avec un torchon et laisser reposer pendant au moins 3 heures. Huiler ses mains et déposer la pâte à focaccia sur une plaque à biscuits bien huilée. En partant du centre, étirer délicatement la pâte vers l’extérieur, en évitant de ne pas trop l’écraser afin qu’elle conserve l’air incorporé. Dès que la pâte aura plus ou moins la même taille que la plaque, la badigeonner avec l’huile restante. Garnir d’oignons, d’olives, de romarin et de gros sel. Couvrir à nouveau avec un torchon et laisser reposer encore 30 min. Entretemps, préchauffer le four à 400 °F. Au moment de mettre la focaccia à cuire, remplir un petit plat allant au four d’eau (environ 250 ml) et déposer dans le bas du four. Cuire environ 20 min, jusqu’à ce que la focaccia soit bien dorée.

Margherita Romagnoli est l’auteure du blogue La Petite Casserole.