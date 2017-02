La texture de ce gâteau est veloutée et son goût fabuleux, surtout si, comme dans la recette, on l’accompagne de crème fouettée et de fraises fraîches. Il ne contient pas de gluten et est vraiment facile à réaliser. Il ne requiert que des ingrédients simples, dont du chocolat, du beurre et des œufs.

Pour obtenir la consistance typique d’un gâteau moelleux, il faut rester vigilant durant la cuisson en respectant les temps de cuisson et la température du four. Ce gâteau moelleux au chocolat est délicieux seul, mais avec de la crème fouettée, il est encore meilleur.

Gâteau moelleux au chocolat

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 20 minutes

Pour 8 personnes

Ingrédients

330 ml (1 1/3 tasse) de pépites de chocolat mi-amer ou noir

7 c. à soupe de beurre

250 ml (1 tasse) de sucre glace

4 œufs

1 c. à soupe de fécule de maïs

Quelques gouttes de jus de citron

1 pincée de sel

Pour la garniture

150 ml de crème à fouetter

1 c. à soupe de sucre glace

10 fraises

Instructions

Préchauffer le four à 370 °F (188 °C) et tapisser un moule à gâteau de papier parchemin. Dans un bain-marie, faire fondre le chocolat et le beurre. Quand la préparation est liquide, la verser dans un bol. Ajouter le sucre glace et bien mélanger. Séparer les blancs d’œufs des jaunes. Ajouter les jaunes d’œufs et la fécule de maïs à la préparation au chocolat. Mélanger. Monter les blancs d’œufs en neige ferme en les fouettant avec quelques gouttes de jus de citron, puis les ajouter à la préparation au chocolat en mélangeant très délicatement. Verser le mélange de chocolat dans le moule et cuire au four 20 minutes. Éteindre le four et y laisser reposer le gâteau de 3 à 5 minutes. Retirer le gâteau du four et le laisser refroidir complètement. Fouetter la crème avec le sucre. Verser au centre du gâteau et décorer avec les fraises coupées en morceaux.

On peut préparer le gâteau la veille, mais il est préférable de le garnir avec la crème et les fraises seulement au moment de servir.

Margherita Romagnoli est l’auteure du blogue La Petite Casserole.