Le gratin de pâtes au jambon est un plat délicieux qui se dévore tout aussi bien sur-le-champ que réchauffé le lendemain. La recette permet un peu d’imprécision : pas grave si les pâtes ne sont pas entièrement cuites, elles continueront de mijoter au four ! On peut bien sûr intégrer d’autres légumes que les petits pois, par exemple des champignons, des pommes de terre cuites, du brocoli, ou ajouter un fromage fondant au parmesan, par exemple du cheddar. Et pour une touche d’élégance, on relève la sauce béchamel avec une pincée de safran et de noix de muscade. Le comfort food, oui, mais en version raffinée !

Gratin de pâtes au jambon et aux petits pois

Préparation : 15 minutes

Cuisson : environ 20 minutes

2 à 3 portions

À LIRE: Couscous de chou-fleur

Ingrédients

750 ml (3 tasses) de rigatonis

2 c. à soupe d’huile d’olive

180 ml (3/4 tasse) de petits pois surgelés

3 c. à soupe de beurre + davantage pour graisser le moule

3 c. à soupe de farine

560 ml (2 1/4 tasses) de lait

Une pincée de safran

Sel, noix de muscade (facultatif)

125 ml (1/2 tasse) de jambon naturel, coupé en petits morceaux

4 ou 5 c. à soupe de parmesan râpé

À LIRE: Salade niçoise avec pousses

Instructions

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F) et graisser un plat de cuisson avec du beurre. Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes selon les instructions, moins 1 minute. Égoutter, transférer dans un bol avec l’huile d’olive et réserver. Plonger les petits pois surgelés dans de l’eau bouillante salée, réduire le feu et laisser mijoter pendant 4 à 5 minutes. Dans une casserole, faire fondre le beurre, ajouter la farine et laisser cuire sur feu doux 1 à 2 minutes en remuant. Ajouter le lait, une pincée de sel et de noix de muscade et remuer jusqu’à ce que la sauce béchamel épaississe. Éteindre le feu et ajouter le safran. Ajouter les pois et les morceaux de jambon aux pâtes, puis verser la sauce béchamel et bien mélanger. Verser la préparation dans le plat de cuisson, saupoudrer de parmesan râpé et cuire de 8 à 10 minutes. Servir le gratin de pâtes chaud.

Margherita Romagnoli est l’auteure du blogue La Petite Casserole.