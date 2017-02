La belle vie d’Anne-Marie: resto réconfort, dessert vintage et épinglettes foodies

Bouchées d’amour

Mon dessert doudou vintage, c’est le carré aux Rice Krispies, et j’ai décidé de le transformer pour la Saint-Valentin, question de faire plaisir à ma fille. En suivant la recette traditionnelle écrite sur la boîte de céréales, il suffit d’étendre, à l’aide d’une spatule en silicone, la préparation en une mince couche dans un plat tapissé de papier parchemin. Une fois le mélange refroidi, on utilise un emporte-pièce en forme de cœur légèrement huilé pour y découper les biscuits. On saupoudre les cœurs de minibonbons rouges et blancs, ou on les trempe à moitié dans du chocolat fondu.

