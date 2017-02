En Italie, on déguste la lasagne de mille façons : avec sauce bolognaise ou béchamel, farcie de poisson… Les versions de chez nous sont très différentes de celles qu’on consomme en Amérique du Nord, où la lasagne est généralement composée de plusieurs étages de pâtes, garnie de sauce tomate et généreusement parsemée de mozzarella râpée. Celle que je vous propose aujourd’hui est l’une de mes versions italiennes préférées, et elle est végétarienne. Poireaux, sauce béchamel et caciocavallo (un fromage en forme de poire, au goût de beurre et d’amandes) : le mélange d’ingrédients est simple, mais savoureux.

En plus, la lasagne se prépare facilement à l’avance. Elle se conserve jusqu’à 3 jours au frigo, ou plus longtemps au congélateur – on peut la congeler en portions individuelles qu’on cuit directement au four plus longtemps, sans les décongeler au préalable.

Note: J’ai utilisé ces pâtes à lasagne fraîches, car elles sont moins épaisses que les autres et on n’a pas besoin de les faire bouillir. On les trouve chez Milano, à Montréal.

Lasagne aux poireaux et au fromage caciocavallo

Préparation : 30 minutes

Cuisson : environ 40 minutes

Portions : 6

Ingrédients

4 c. à soupe d’huile d’olive

4 poireaux, hachés finement

sel et poivre

6 c. à soupe de beurre + davantage pour graisser le plat

100 g (3/4 tasse) de farine

1 litre (4 tasses) de lait

1/4 c. à thé de noix de muscade

12 pâtes à lasagne cuites*

8 tranches de caciocavallo, coupées en petits morceaux (le caciocavallo peut être remplacé par du provolone doux)

6 ou 7 c. à soupe de parmesan râpé

Instructions

Dans une grande poêle, chauffer l’huile d’olive. Faire revenir les poireaux 10 à 12 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits – ajouter de l’eau au besoin pour éviter qu’ils collent. Saler et poivrer. Dans une casserole, faire fondre 6 c. à soupe de beurre à feu doux, ajouter la farine et bien mélanger. Ajouter le lait, une pincée de sel, la noix de muscade et remuer jusqu’à ce que la sauce béchamel épaississe. Réserver. Beurrer un plat allant au four et y déposer deux pâtes à lasagne. Recouvrir de trois bonnes cuillerées de sauce béchamel, deux cuillerées de poireaux, quelques morceaux de caciocavallo et une cuillerée de parmesan. Poursuivre les étages jusqu’à épuisement des ingrédients. Terminer avec les pâtes et non les poireaux, car ils sècheraient à la chaleur du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F) et cuire la lasagne environ 20 minutes.

* Acheter des pâtes déjà cuites ou les préparer selon les indications sur la boîte.

Margherita Romagnoli est l’auteure du blogue La Petite Casserole.