Muffins au chocolat et café

Il y a tant de recettes de muffins qu’il est difficile de trouver LA meilleure. Mais justement : ces petits gâteaux sont si polyvalents qu’on peut les personnaliser à notre goût. En version classique avec du beurre, plus santé avec de l’huile d’olive, ou carrément végétalienne, les muffins peuvent se préparer à toutes les sauces. Puisqu’ils se conservent bien pendant plusieurs jours, on peut les faire le dimanche et en grignoter tout au long de la semaine. Voici une recette que j’adore, car elle combine deux de mes parfums préférés : le chocolat et le café. Délicieux le matin, avec un bon latté.

Préparation : 12 minutes

Cuisson : environ 20 minutes

Donne 8 muffins

Ingrédients

½ tasse de pépites de chocolat

2 œufs

¾ tasse de sucre

140 ml d’huile végétale (j’aime l’huile d’avocat pour cette recette, mais on peut aussi utiliser l’huile d’olive ou de canola)

80 ml de lait

1 tasse à espresso de café froid

1 ½ tasse de farine tout usage

1 c. à thé de poudre à pâte

1 pincée de sel

Sucre à glacer pour garnir

Instructions

Préchauffer le four à 380 ° Préparer 8 moules à muffins en papier ou beurrer des moules classiques (on peut aussi utiliser les moules en silicone, qu’il n’est pas nécessaire de graisser). Faire fondre le chocolat au bain marie. Dans un bol, fouetter les œufs, ajouter le sucre et mélanger jusqu’à obtenir une préparation pâle et légèrement mousseuse. Ajouter l’huile, le lait et le café froid, puis bien mélanger. Ajouter le chocolat fondu, la farine tamisée avec la poudre à pâte et une pincée de sel, puis mélanger de nouveau. Remplir les moules à muffins avec environ 3 ou 4 c. à soupe du mélange*, puis enfourner pendant 20 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte sec. Laisser refroidir et saupoudrer de sucre à glacer.

* Pour conserver la forme des muffins, j’utilise toujours des moules en papier que je mets à l’intérieur de mes moules à muffins.

** Utilisez une cuillère à crème glacée si vous en avez une. C’est l’idéal pour bien doser le mélange et ne pas trop barbouiller les moules.

Margherita Romagnoli est l’auteure du blogue La petite casserole.