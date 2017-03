De la famille des brocolis, les rapinis sont une excellente source de vitamines A, C et d’acide folique et, comme toutes les crucifères, on leur reconnaît des propriétés anticancéreuses. Leur goût amer se marie à merveille avec la saucisse, et l’ensemble en fait un excellent primo. Pour rendre ces pâtes encore plus gourmandes, j’y ajoute des croûtons de pain émiettés et du parmesan râpé avant de servir.

Pâtes au rapini et à la saucisse

Préparation : 8 min

Cuisson : 12 à 15 min

Portions : 4

Ingrédients

1 bouquet de rapini

1 ou 2 gousses d’ail

5 c. à soupe d’huile d’olive, un peu plus pour servir

2 saucisses au choix

2 tranches de pain de la veille, émiettées

1 demi-branche de romarin ou 2 c. à thé de romarin sec

4 à 5 c. à soupe de parmesan râpé

Sel et flocons de piment, au goût

1 emballage de pâtes (tortiglioni ou penne, si possible)

Préparation

Couper le bout de la tige des rapinis (environ 3 cm) et hacher grossièrement ce qui reste; bien rincer à l’eau froide et égoutter. Dans une grande poêle, chauffer 4 c. à soupe d’huile d’olive et l’ail; ajouter les rapinis, couvrir et laisser cuire de 10 à 12 min, jusqu’à ce que les rapinis soient bien tendres. Couper la saucisse en petits morceaux, en prenant soin d’enlever la peau, et l’ajouter aux rapinis. Laisser cuire environ 4 min, jusqu’à ce que la saucisse soit bien cuite. Saler au goût et ajouter du piment, puis réserver. Cuire les pâtes dans l’eau bouillante salée, en suivant les indications sur l’emballage. Entretemps, dans une petite poêle, chauffer l’huile qui reste et le romarin. Ajouter les miettes de pain et dorer pendant quelques minutes. Éteindre le feu et réserver. Dès que les pâtes sont cuites, les égoutter et les ajouter dans la poêle avec les rapinis et la saucisse. Ajouter un filet d’huile d’olive et bien remuer de façon à ce que les pâtes soient bien enrobées. Servir les pâtes dans des assiettes creuses, saupoudrer de miettes de pain et de parmesan.

Délicieux restants

S’il reste des pâtes pour le lendemain, les déposer dans un plat allant au four et les faire gratiner avec du fromage provolone ou cheddar.

Margherita Romagnoli est l’auteure du blogue La Petite Casserole.