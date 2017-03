Pommes de terre rôties à la suédoise (Hasselback)

À la fois simple et exceptionnelle, cette recette aurait été inventée dans les années 1950 dans un restaurant de Stockholm (le Hasselbacken). Le secret de son goût inimitable réside dans la méthode utilisée pour trancher la pomme de terre, qui rend les bords presque aussi croustillants que des frites, tout en laissant le centre aussi crémeux qu’une purée. Servies avec un poisson, de la viande ou des légumes, un soir de semaine ou pour recevoir la belle-famille, les Hasselback seront toujours un succès !

Préparation : 15 min

Cuisson : 50 min

Portions : 4

Ingrédients

8 pommes de terre rouges moyennes (si possible les choisir de la même taille pour avoir le même temps de cuisson)

2-3 branches de romarin frais

1 c. à table de thym séché

50 ml d’huile d’olive* + 20 ml

1 tête d’ail coupée en deux

Sel, poivre

Le zeste d’un citron, yogourt grec (pour servir, facultatif)

Préparation

1— Préchauffer le four à 400 ° F. Huiler ou tapisser un plat allant au four de papier parchemin ou une poêle en fonte.

2— Bien nettoyer les pommes de terre avec une brosse à légumes sous l’eau courante ; les essuyer avec un linge ou du papier essuie-tout.

3— À l’aide d’un petit couteau à la lame bien affutée, entailler les pommes de terre dans le sens de la largeur à intervalle régulier (environ 3 mm d’épaisseur). Pour éviter de couper la pomme de terre jusqu’au bout, la placer entre deux brochettes ou manches de cuillères en bois.

4— Couper grossièrement le romarin et le mélanger avec le thym ; parsemer chaque pomme de terre de ce mélange.

5— Huiler délicatement les pommes de terre avec 50 ml d’huile d’olive, de façon à ce que l’huile tombe bien dans les entailles.

6— Mettre les pommes de terre et l’ail dans le plat ; saler et poivrer, et cuire au four environ 35 min.

7— Retirer le plat du four. À l’aide d’un pinceau, badigeonner avec le reste de l’huile et poursuivre la cuisson 15 min.

8— Servir les pommes de terre Hasselback chaudes ou tièdes, avec le zeste de citron et le yogourt grec, si désiré.

* Vous pouvez remplacer l’huile avec 60 ml (¼ tasse) de beurre fondu.