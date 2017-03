Les températures chaudes du mois de février nous ont fait miroiter un printemps hâtif, mais soyons réaliste : l’hiver n’est pas terminé ! En attendant le retour des belles journées et des aliments frais et locaux au marché, voici de quoi nous réchauffer et nous faire patienter.

Potage Malakoff

Préparation : 15 min

Cuisson : 40 min

Portions : 4

Ingrédients

1 oignon moyen, finement haché

1 grosse pomme de terre (ou 2 moyennes), pelée et coupée en morceaux

2 carottes (ou 1 grosse), pelées et coupées en morceaux

2 grosses tomates, coupées en morceaux

1 litre (4 tasses) d’épinards hachés

3 c. à soupe d’huile d’olive ou de beurre, et un peu plus pour servir

3 feuilles de laurier

2 c. à thé de sauce de soya (facultatif)

1 litre (4 tasses) de bouillon de légumes ou d’eau

Sel, flocons de piment

Préparation

Dans une grande casserole, réchauffer l’huile et y ajouter l’oignon ; faire cuire jusqu’à ce qu’il soit transparent. Ajouter la pomme de terre, les tomates et les carottes et faire sauter 2 à 3 min. Ajouter le bouillon de légumes et les feuilles de laurier. Saler. Laisser mijoter de 25 à 30 min. Éteindre le feu et réduire les légumes en crème à l’aide d’un mélangeur (ajouter du bouillon ou de l’eau pour une consistance plus liquide). Remettre sur le feu et ajouter les épinards. Cuire encore 10 min. Ajouter la sauce de soya et un peu de piment. Servir avec un filet d’huile d’olive.

Margherita Romagnoli est l’auteure du blogue La Petite Casserole.