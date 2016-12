Pendant les fêtes, on laisse libre cours à sa gourmandise! Chez nous, en Italie, il existe des desserts typiques de cette période de l’année, comme le pandoro, le panettone ou les nougats, aromatisés à toutes sortes de parfums. Mais si on cherche un dessert italien un tantinet plus original pour conclure un réveillon de Noël en famille, ce semifreddo au fromage mascarpone et à la pâte de pistache est tout indiqué. Très facile à préparer, il peut être congelé dans des petits moules et servi en portions individuelles, ou dans un grand, et servi tranché. L’idéal est de le faire à l’avance et de le garder au congélateur, comme ça, on se facilite la vie. On peut faire sa propre pâte de pistache ou en acheter une du commerce (on en trouve dans des épiceries fines comme Milano, La Vieille Europe, ou sur Amazon). Pour simplifier la recette, on peut aussi la remplacer par 5 cuillères à soupe de pistaches en poudre. Il faudra à ce moment-là ajouter à la préparation 2 cuillères à soupe de sucre, pour que le dessert soit suffisamment sucré.

À LIRE: Biscottis au cacao, noix du Brésil et canneberges

Semifreddo au mascarpone et à la pâte de pistache

Préparation: 25 à 30 minutes

Pas de cuisson

Attente: 5 heures

6 à 8 personnes

Ingrédients

2 œufs

3 c. à soupe de sucre

250 g de fromage mascarpone

150 ml de crème à fouetter bien froide

4 – 5 c. à soupe de pâte de pistache

Un filet de jus de citron

Framboises entières et pistaches broyées pour garnir

À LIRE: Boulettes de porc au cari

Instructions

Séparer les blancs des jaunes d’œufs et réserver dans deux bols différents. Ajouter le sucre aux jaunes d’œufs et fouetter jusqu’à l’obtention d’une crème homogène jaune pâle. Réserver. Incorporer délicatement le mascarpone au mélange de jaunes d’œufs et de sucre. Ajouter la pâte de pistache et mélanger jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Dans un bol, fouetter la crème jusqu’à ce qu’elle soit bien ferme. Ajouter la crème fouettée au mélange de pistaches et de mascarpone. Réserver. Verser le citron sur les blancs d’œufs et, à l’aide d’un batteur à main, battre en neige jusqu’à l’obtention d’une texture très ferme. Incorporer délicatement les blancs d’œufs au mascarpone, en pliant pour ne pas que le mélange s’affaisse. Verser la préparation dans de petits moules individuels (ou un grand plat) et les mettre directement au congélateur. Laisser au congélateur pendant au moins 5 heures. Sortir les gâteaux 10 minutes avant de servir. Renverser les contenants pour les démouler et décorer avec des framboises et un peu de pistaches broyées.

À LIRE: Biscuits au Nutella

Margherita Romagnoli est l’auteure du blogue La Petite Casserole.