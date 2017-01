En italien, «minestrone» veut dire «grande soupe». Une façon métaphorique d’évoquer un plat qui rassemble à peu près tous les légumes qu’on a sous la main, et qu’on prépare sans trop suivre de règles. La soupe minestrone traditionnelle est vraiment facile à faire. Le plus grand défi est d’avoir la patience nécessaire pour couper tous les légumes en petits morceaux!

Il n’existe pas de recette vraiment précise pour ce potage. L’idée est d’adapter la quantité et la variété des légumes utilisés en fonction de leur disponibilité et de la saison. Il n’y a que la base de la soupe minestrone qui reste la même : on utilise toujours des poireaux ou des oignons (ou les deux!), des carottes et du céleri. Pour ce qui est des autres ingrédients, on y va selon son goût.

Quelques suggestions:

On ajoute du riz ou des pâtes courtes pour épaissir la soupe;

Dans certaines régions de l’Italie, on y met une cuillère à table de pesto pour la relever;

Si l’on apprécie les repas très savoureux, on y dépose quelques morceaux de pancetta ou de bacon pendant la cuisson;

Si l’on n’aime pas les légumes en morceaux, on peut les réduire en crème avec un mixeur et servir la soupe avec des croûtons.

La soupe minestrone se conserve deux ou trois jours au frigo, et pendant quelques mois au congélateur.

Soupe minestrone d’hiver

Préparation: 30 minutes

Cuisson: 50 minutes

4 à 6 personnes

Ingrédients

1 poireau, haché finement

2-3 carottes, pelées et coupées en petits morceaux

2 branches de céleri, coupé en petits morceaux

3 c. à table d’huile d’olive + un filet pour servir

1 grosse pomme de terre, pelée et coupée en petits morceaux

4-5 feuilles (ou plus) de bette à carde, hachées

1 1/2 tasse de chou frisé, haché finement

2 zucchinis, coupés en petits morceaux

1-2 tomates, coupées en dés

1 branche de romarin (facultatif)

Sel

1 1/2-2 tasses de haricots blancs, cuits

Piment doux, une pincée

Parmesan râpé pour servir

Instructions

Dans un chaudron, faire sauter le poireau avec les carottes, le céleri et l’huile d’olive pendant 2 minutes. Ajouter tous les autres légumes (sauf les haricots) et le romarin (si désiré). Faire cuire 1 à 2 minutes, saler au goût et ajouter de l’eau jusqu’à ce que celle-ci soit plus ou moins au niveau des légumes. Laisser cuire 35 à 40 minutes à feu moyen-doux. En attendant, réduire la moitié des haricots en crème au mixeur. Ajouter les haricots en crème et les haricots entiers à la soupe et laisser cuire encore 10 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Éteindre le feu, ajouter une pincée de piment doux et laisser reposer 10 minutes.

Servir la soupe minestrone avec un filet d’huile d’olive

Margherita Romagnoli est l’auteure du blogue La Petite Casserole.