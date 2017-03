Un nouveau café, une boulangerie, et un secret piqué aux chefs: trois idées foodie d’Anne-Marie Withenshaw

Beurre magique

Un secret que m’ont transmis plusieurs chefs : le beurre-miso est une bombe d’umami ! On le prépare en mélangeant à la fourchette 1/2 tasse de beurre ramolli, 1/4 de tasse de pâte de miso – j’aime beaucoup celui des Aliments Massawippi –, 1 c. à soupe de jus de citron (ou de vinaigre de riz) et 2 c. à soupe de miel. Sur le poulet, c’est divin ! (Ajouter le beurre-miso dans la poêle une fois le poulet rôti, avec un peu d’eau au besoin.) J’en badigeonne aussi des légumes ou du poisson avant de les faire griller au four. Le beurre se conserve au frigo, roulé en bûchette ou dans un ramequin.

