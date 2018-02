Retrouvez votre équilibre

Même si l’hiver s’accroche encore un petit peu, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas commencer votre ménage du printemps pour autant! C’est le moment idéal pour vous lever du canapé et essayer quelque chose de nouveau : faites de la place dans votre garde-robe encombrée, augmentez vos séances d’entraînement et ajoutez un bon probiotique à votre routine pour soutenir votre santé gastro-intestinale.



POURQUOI PRENDRE QUOTIDIENNEMENT UN PROBIOTIQUE?

Le corps humain abrite, dans nos intestins, environ 100 milliards de micro-organismes (aussi appelés microbiote ou micro ore). Un déséquilibre de l’appareil digestif peut entraîner des inconforts abdominaux et rendre le corps plus vulnérable. La bonne nouvelle : Florastor est un complément probiotique quotidien* qui favorise une ore intestinale saine. Un système digestif heureux peut signi er une meilleure santé globale!



COMMENT CHOISIR LE BON PROBIOTIQUE

Un bon probiotique aide à soutenir votre santé intestinale. Florastor est le seul complément probiotique fait de Saccharomyces boulardii lyo CNCM I-745, une souche probiotique unique s’appuyant sur plus de 60 ans d’utilisation et d’études cliniques dans le monde entier. Qui plus est, il ne nécessite aucune réfrigération, ce qui le rend parfait pour le voyage.



CONTREPOINT

Vous prenez des antibiotiques? Beaucoup de personnes éprouvent de l’inconfort gastro-intestinal au cours du traitement. Ajouter un probiotique à votre routine peut favoriser la croissance de bonnes bactéries et aider à prévenir la diarrhée a n que vous puissiez retrouver votre routine rapidement. Mieux encore, Florastor est un probiotique formulé à base de levure; son usage n’est donc pas contre-indiqué avec la prise d’antibiotiques.



FLORASTOR CONVIENT…

aux enfants (offert dans une saveur tutti frutti qu’ils vont adorer!)

aux végétariens et aux personnes suivant un régime sans gluten.

Apprenez-en plus à Florastor.ca et recherchez les Probiotiques Florastor dans la section des produits de santé digestive de votre pharmacie.

*Durée recommandée : prendre une fois par jour, jusqu’à une semaine. Ces produits peuvent ne pas vous convenir ou ne pas convenir à votre enfant. Avant toute utilisation, lisez attentivement l’étiquette et suivez les indications.