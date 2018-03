10 alcools à base d’érable

Comme à la cabane

Rien de tel que cette liqueur pour se mettre dans l’ambiance du temps des sucres. Ce mélange de gin et de sirop d’érable est élaboré par Les Distillateurs subversifs, une entreprise qui s’est fait connaître en 2013 avec son gin aromatisé au panais. Elle continue de surprendre avec des produits audacieux, dont une toute nouvelle crème de menthe (fabuleuse!) et ce réduit à l’érable, inspiré d’une tradition de cabane. Au nez, cet alcool dévoile des notes de genièvre et d’érable. Sa texture en bouche est onctueuse, souple, et le tout n’est pas trop sucré.

Piger Henricus Réduit, code SAQ: 12933043, 33 $