10 aliments à mettre dans son panier d’épicerie

Voilà l’un des ingrédients clés du hoummos et du baba ganoush, ces trempettes qui sont si bonnes quand on les prépare soi-même. « Il est aussi essentiel dans ma cuisine que l’huile d’olive », écrivait récemment sur les résaux sociaux le chef Yotam Ottolenghi, originaire d’Israël, précisant qu’il faut choisir un tahini produit au Moyen-Orient. Pour accompagner les grillades de viandes ou de légumes, on crée vite fait une sauce au tahini en y intégrant du jus de citron, de l’ail, du sel, du poivre et un peu d’eau. « Le tahini est crémeux et il sert d’agent texturant, liant, dans bien des recettes végétariennes, explique Julie DesGroseilliers. Comme tous les beurres de noix et de graines, il procure de bons gras et des minéraux. » Et, oui, il est calorique