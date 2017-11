10 bons vins d’épicerie

Pour la sauce à spaghetti

Si on ne dit à personne que ce vin d’Italie est vendu en épicerie, tout le monde sera séduit. Cet assemblage de sangiovese, de merlot et de cabernet sauvignon est équilibré et délicieux. Son nez rappelle les fruits noirs et les épices. Sur les papilles, il en met plein la bouche. Ses tannins sont agréables. Parfait pour les soirs de spaghetti à la sauce tomate de grand-maman.

Brisotti 2015, Toscane, Italie, 15,99 $