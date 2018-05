Très tendance, les burgers végétaliens (et végétariens) sont aimés de tous, car ils sont santé et savoureux. Colorés et nutritifs, ils se préparent rapidement et peuvent être façonnés à notre goût: grosses ou petites boulettes, ou même en format bouchées pour l’apéro!

Ce texte est une mise à jour d'un article publié le 4 mai 2016.