10 vins à moins de 18$ pour faire le tour du monde

Grèce

Certains hésiteront à servir ce blanc grec dont l’étiquette est inspirée d’une image pop art. Mais sur la terrasse, tout est permis. Et vous ne serez pas déçu! Cet assemblage d’athiri et de malagousia nous transporte à Eubée, île de la mer Égée où la famille Lykos cultive la vigne. Ce blanc a besoin d’un peu de temps pour s’ouvrir. Après quelques minutes, les arômes de fleurs, de romarin, de citron et de miel parfument le verre. En bouche, il est rond, vineux et laisse un goût de fruits mûrs sur les papilles. Pour accompagner une fougasse au romarin ou un sandwich au thon et roquette, difficile de trouver mieux à ce prix.

Lykos Pop Art White 2016, Code SAQ: 13481659, 15,10$