10 vins effervescents pour les fêtes

Pour se gâter, vive le champagne rosé! Les vins de cette couleur plus rare coûtent en moyenne 20 % de plus. Mais une fois qu’on y a goûté, on ne veut plus s’en passer. La bouteille de Lanson rosé met en valeur le pinot noir avec ses parfums de petits fruits rouges. Le vin est légèrement corsé en bouche. L’équilibre est réussi avec des bulles d’une grande finesse et des saveurs persistantes. C’est un compagnon très chic pour les classiques saucisses enrobées de pâte feuilletée.

Lanson Brut, code SAQ: 11588639, 65 $