10 vins pour le homard

Vive le rosé!

Cette bouteille de Provence a changé d’étiquette, mais la qualité est toujours au rendez-vous. Le vigneron Pierre-François Terrat utilise le fruit de ses jeunes vignes pour créer un rosé rafraîchissant aux arômes de fruits rouges. Dans le verre, l’assemblage de grenache, de syrah et de cinsault a plus de volume et de texture que la plupart des rosés, c’est pourquoi il ira à la perfection avec le homard. Et ce vin est certifié bio.

Les Béatines Coteaux d’Aix-en-Provence rosé 2017, code SAQ: 11232261, 20,85 $