11 trucs pour cuisiner en grosses quantités

Le principal défi quand on double une recette, c’est de savoir doser les assaisonnements. Par exemple, 3 c. à soupe de chili broyé ne produiront pas le même effet que 1 c. à soupe, même si les autres ingrédients ont été triplés. Il est préférable d’ajouter les épices avec modération, en goûtant souvent. Ce conseil vaut aussi pour le sel et le poivre: ne pas trop en mettre – impossible d’en enlever quand on se rend compte que c’est trop salé! L’idéal est de rectifier l’assaisonnement au moment de réchauffer un plat décongelé. Si l’on souhaite ajouter des épices, on les chauffe d’abord dans un peu d’huile dans une poêle, environ 1 minute, pour qu’elles dégagent leur arôme, puis on les ajoute au plat. Cela rehaussera leur saveur et elles auront une texture plus agréable.