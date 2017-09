15 boissons pour célébrer la pomme

Impossible de lever le nez sur un verre de sangria blanche! Et c’est encore plus vrai si elle a été préparée avec du cidre. Pour ce faire, il suffit de remplacer le vin blanc par un cidre tranquille ou pétillant, comme la cuvée «Original» de McKeown. On y ajoute ensuite du jus de pomme, un peu de vodka, du jus de citron et beaucoup de petits fruits du Québec congelés. McKeown Original cidre pétillant, code SAQ: 10951571, 8,85 $