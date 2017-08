15 vins pour prolonger l’été

En congé, tout est permis! Pour jazzer sa salade et son sandwich à l’heure du lunch, on débouche ce sauvignon blanc espagnol. Il sent le pamplemousse et les fleurs. Sa bouche est croquante et se prolonge sur des arômes d’accacia et de pêche. Produit par le Marqués de Riscal, un nom à retenir. Marqués de Riscal Sauvignon Blanc Rueda 2016, Code SAQ 12885766, 18,30 $