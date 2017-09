4 types d’aliments qu’on peut faire cuire congelés

Il n’y a rien comme un steak frais qui vient directement de la boucherie, mais si on en a dans le congélateur, on aura tout de même droit à un bon souper sans devoir trop patienter. Des tests approfondis de l’industrie ont permis de conclure que la cuisson d’un steak encore congelé donnait de meilleurs résultats (moins de perte d’humidité et une cuisson plus uniforme) que la cuisson d’un steak décongelé. Pour un repas vite fait au milieu de la semaine, on saisit les steaks à la poêle avant de les mettre au four pour terminer la cuisson. À noter que les steaks congelés requièrent une plus longue cuisson au four – de 18 à 22 minutes environ, comparativement à 10-15 minutes pour des steaks décongelés.