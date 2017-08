Barres tendres, granola et cie: 17 collations santé

La majorité du granola vendu en magasin possède une teneur élevée en gras et en calories. En faisant notre propre granola maison, on décide de la quantité de gras à utiliser et on en augmente les bienfaits grâce aux noix et aux graines choisies. On le savoure nature ou on l’utilise pour garnir un yogourt ou une pomme cuite au four.