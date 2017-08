Boulettes de morue à la noix de coco

Un extérieur croustillant, un intérieur moelleux et un maximum de saveur… Je cuis mes boulettes au four pour une version plus santé, mais on peut les faire frire pour qu’elles soient encore plus croustillantes.

Préparation: 20 minutes

Cuisson: 30 minutes

Portions: 4

Ingrédients

1 grosse pomme de terre

2 filets de morue* (environ 600 g)

2 boîtes de lait de coco

1 tige de citronnelle, coupée en 2 ou 3 morceaux

1/2 gousse d’ail, hachée finement

1 c. à soupe de coriandre fraîche, hachée finement

2 œufs

Sel et poivre

180 ml (3/4 tasse) de chapelure

125 ml (1/2 tasse) de noix de coco râpée

5 à 6 c. à soupe d’huile d’olive

Préparation

Éplucher la pomme de terre, la couper en 2 ou 3 morceaux et la faire bouillir jusqu’à ce qu’elle soit bien tendre. L’écraser tandis qu’elle est encore chaude ; réserver. Entre-temps, mettre la morue dans une casserole avec le lait de coco et la citronnelle. Ajouter de l’eau au besoin afin de recouvrir le poisson. Faire cuire de 6 à 8 minutes à feu moyen-doux. Bien égoutter le poisson, puis le mélanger délicatement à la pomme de terre. Écraser le tout à l’aide d’une fourchette**, puis laisser refroidir. Ajouter l’ail, la coriandre et les œufs. Saler et poivrer. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C) et tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin. Les mains mouillées, former des boulettes de la taille d’un abricot avant de les rouler dans un mélange de chapelure et de noix de coco râpée. Déposer les boulettes sur la plaque. Arroser d’huile d’olive et cuire les boulettes environ 15 minutes au four. Elles seront excellentes chaudes aussi bien qu’à la température ambiante.

* On peut utiliser tout autre poisson blanc au choix.

** Je ne recommande pas l’utilisation d’un mélangeur ou d’un robot pour cette étape, car les boulettes seraient alors moins compactes.