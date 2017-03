Comment rendre le poulet croustillant?

Le secret pour obtenir une volaille à la peau dorée et bien craquante : avant de l’enfourner, on en assèche le plus possible la surface à l’aide d’un linge à vaisselle ou d’essuie-tout.

On peut même faire « sécher » le poulet déballé au frigo quelques heures ou toute une nuit.

Ingrédients

1 poulet entier

Sel

Poivre

Instructions

On huile légèrement la peau, on sale et on poivre, puis on met au four à 175 °C (350 °F). Pour une chair savoureuse, on place quelques demi-citrons dans la cavité de la volaille (ou de l’oignon, de l’ail, des herbes…). Et, surtout, on choisit un poulet de qualité !

