Couscous marocain du campeur

Préparation: 10 minutes

Cuisson: 5 minutes

Temps de repos: 10 minutes

Donne 4 portions

Ingrédients

400 g (2 tasses) de couscous

500 ml (2 tasse) d’eau (ou de bouillon de légumes)

35 g (1 tasse) d’abricots séchés, coupés en lanières

70 g (1/2 tasse) d’amandes entières, grossièrement hachées

5 ml (1 c. à thé) de sel

2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle

2,5 ml (1/2 c. à thé) de cumin, moulu

2,5 ml (1/2 c. à thé) de coriandre, moulue

2,5 ml (1/2 c. à thé) de gingembre, moulu

1 ml (1/4 c. à thé) de clou de girofle, moulu

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive ou d’huile de canola

2 conserves de 156 g de flocons de dinde ou 200 g (1/2 lb) de poulet cuit prêt à manger

Préparation

Dans une casserole, amener l’eau à ébullition. Verser le couscous et les abricots séchés dans la casserole. Couvrir et retirer du feu. Laisser gonfler 5 minutes. À l’aide d’une fourchette, défaire les grains de couscous. Ajouter le reste des ingrédients et servir.

Astuce

Avant de partir, on mesure les quantités requises de couscous, d’abricots séchés, d’amandes et d’épices et on les place dans des sacs ou des plats hermétiques. On n’aura qu’à tout verser dans les bols une fois rendus sur place, ce qui facilitera beaucoup la manipulation des aliments et optimisera l’espace.

Bon à savoir

On peut facilement en faire un plat végétarien en remplaçant le poulet par une source de protéine végétale comme une conserve de pois chiches, rincée et égouttée.

***

Annie Ferland est nutritionniste, docteure en pharmacie et fondatrice de ScienceFourchette.com. Énergique, créative et allumée, elle a créé une plateforme unique qui a comme objectif d’enrichir les connaissances à propos de la nutrition et de simplifier (vraiment beaucoup!) l’alimentation de chacun.

